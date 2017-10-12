Boludağı'nda tavuk yüklü kamyon devrildi

Kaza; Saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Bolu Dağı Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş Karagöz’ün kullandığı 14 BV 655 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, şarampole devrildi. Kendisini sıkıştıran araç nedeniyle virajda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandığını iddia eden şoför Durmuş Karagöz, araçtan yara almadan çıkarken kamyonun kasasında bulunan tavuk kasaları etrafa dağıldı. Bazı tavuklar ise kafeslerin içerisinde sıkışarak telef oldu. Araçta yaklaşık 2 bin 700 adet canlı tavuk olduğu öğrenilirken, kamyon çekici yardımı ile yuvarlandığı yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Diğer yandan araç sürücüsü Durmuş Karagöz, "Bolu'ya tavuk götürüyordum. Bir aracın sıkıştırması ile kamyon devrildi. Kamyonda 2 bin 700 tavuk vardı" dedi.