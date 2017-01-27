Bordo Bereliler Metina'ya sızdı, savaş uçakları vurdu: 57 terörist öldürüldü

BORDO BERELİLER KUZEY IRAK'A SIZDI

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, düzenlenen hava harekatları öncesi Bordo Bereliler Kuzey Irak'taki Metina bölgesine sızdı. Bordo Bereliler bölgede keşif ve hedef belirleme çalışmalarına başladı. Hassas hedef tespit çalışmaları sonrasında bölgedeki PKK'ya ait hedefler belirlendi. Bölgede yaklaşık 3 gün kalan Bordo Bereliler, PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı yeraltı sığınağı, mağara ve binaları tespit etti.

KOORDİNATLAR TÜRK HAVA KUVVETLERİ İLE PAYLAŞILDI





Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK hedeflerinin koordinatlarını Türk Hava Kuvvetleri'ne verildi. Bordo Bereliler daha sonra PKK'ya ait hedeflerin bulunduğu Metina bölgesinde çekildi. Türk Hava Kuvvetleri ise Bordo Bereliler tarafından koordinatları verilen PKK hedeflerini vurmak için 13 Ocak tarihinde harekete geçti. Türk savaş uçakları 13-14 Ocak tarihlerinde PKK hedeflerine hava harekatları düzenledi.

TERÖRİSTLERİN KARARGAHI İMHA EDİLDİ

Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar Türk savaş uçakları tarafından imha edildi.

57 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda teröristin de yaralandığı tespit edildi.