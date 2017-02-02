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Boşanmak üzere olduğu eşini böyle vurdu

Küçükçekmece'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana gelen olayda,.boşanmak üzere olduğu eşinin ablasının çalıştırdığı kuaför salonuna gelen M.Ş. dehşet saçmış, eşi Sinem Metin Ş.'yi vurduktan sonra intihar etmişti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs eşini dışarı çağırıyor. Ardından kadının dışarı çıkmasıyla ateş ediyor ve kadın yere yığılıyor.
 

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