Boşanmak üzere olduğu eşini böyle vurdu
Küçükçekmece'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
- İHA
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana gelen olayda,.boşanmak üzere olduğu eşinin ablasının çalıştırdığı kuaför salonuna gelen M.Ş. dehşet saçmış, eşi Sinem Metin Ş.'yi vurduktan sonra intihar etmişti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs eşini dışarı çağırıyor. Ardından kadının dışarı çıkmasıyla ateş ediyor ve kadın yere yığılıyor.
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