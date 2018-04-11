Bosna Hersek'teki FETÖ kadrolarını operasyon korkusu sardı

Başbakan Binali Yıldırım, Mart ayı sonunda gerçekleştirdiği Bosna Hersek temasları sırasında Bosnalı yetkililerden FETÖ terör örgütüne karşı adım atılmasını bizzat talep etmişti. Kosova'da gerçekleşen FETÖ operasyonunun ardından bölge basını, Türkiye'nin baskısıyla Bosna Hersek'te de bir "FETÖ'cü avı"nın başlayabileceğine işaret etti.



Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektiç de FETÖ mensuplarının teslim edilmesi konusunda Türkiye'den ülkelerine gelen talep sayısında artış olduğunu ve Bosna Hersek güvenlik birimlerinin bu hususta çalışma yürüttükleri ve operasyonların devam ediyor oluşu nedeniyle bu hususta detay veremeyeceğini ifade etmişti.



FETÖ'CÜLER ŞİRKETLERİ TOPLU HALDE ELDEN ÇIKARTMAYA BAŞLADI



Bosna Hersekli Dnevni Avaz Gazetesi ise ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde Bosna Hersek genelinde aralarında iş adamları ve bazı eğitim kuruluşlarının yöneticileri de bulunan FETÖ mensuplarının bazılarının sınır dışı edilerek Türkiye'ye teslim edildiğini, kalanların ise buradaki şirketlerini toplu bir şekilde elden çıkardıklarını yazdı. Gazete, söz konusu iş adamlarına ait firmaların son birkaç ay içerisinde tamamının isimlerinin ve sahiplerinin değiştiğine dikkat çekti.



DARBE SONRASI PRESTİJ KAYBI YAŞADILAR



15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında büyük prestij kaybı yaşayan FETÖ'nün Bosna Hersek'teki uzantısı Bosna Sema Eğitim Kurumları, ABD merkezli "Global Education" adlı kuruma devredilmişti. Okul bir süre önce tekrar el değiştirerek bu kez de İngiltere merkezli "Richmond Park Education" adlı kurumun idaresine geçti.



Bosna Hersek merkezli Stav dergisinin adli kayıtlara dayandırdığı haberine göre eğitim kurumlarının yeni müdürü olarak atanan Mehmet Kolukısa, Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Koleji'nin eski müdürü. Aynı zamanda kurumun temsilcisi olarak kayıtlara geçen Fatih Cingöz'ün de Erbil'deki FETÖ bağlantılı Feza eğitim kurumlarının idarecisi olarak görev yapmış olması, FETÖ'nün Bosna Hersek'teki Amiral Gemisi konumundaki Bosna Sema Eğitim Kurumları'nın bir kez daha göz boyama amaçlı bir operasyona maruz kaldığı şeklinde yorumlandı.