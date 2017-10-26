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Böyle bekledi kurşun yağdırdı

ASTSUBAY olmak için Ankara’ya gelen 20 yaşındaki Emre Yapıcı öldürüldü. Yapılan araştırmada Yapıcı’yı 16 yaşından küçük A.Ö.’nın öldürdüğü bildirildi. “Husumet yaşadığım birisine benzettim, onun için kurşunladım” diyen A.Ö. tutuklandı.

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Sivas’ta oturan Emre Yapıcı, astsubay sınavına girmek için önceki gün Ankara’ya geldi.Ankarada korkunç olay... Böyle bekledi kurşun yağdırdı
 
Hürriyet'in haberine göre gece 04.00 sıralarında Altındağ’daki akrabalarının yanına gitmek isteyen Yapıcı, silahlı saldırıya uğradı. İkisi vücuduna, üç kurşun ise arabasına isabet eden Yapıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
HUSUMET YAŞADIĞI ŞAHSA BENZETMİŞ
 
Olay sonrası Ankara Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olay yerinden kaçarak işyerine saklanan bir kişi tespit edildi. Yüz tanıma sistemiyle kimliği belirlenen saldırganın 16 yaşından küçük A.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan baskında A.Ö. suç aleti silahı ile birlikte gözaltına alındı. Çocuk şubesinde sorgulanan A.Ö., daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 
A.Ö. ifadesinde ise öldürdüğü kişiye, daha önce aralarında husumet olduğu birine benzettiği için ateş ettiğini, cinayetten sonra öldürdüğü kişinin aynı kişi olmadığını öğrendiğini ve pişmanlık duyduğunu söylediği belirlendi.

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