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Diyarbakır'da bardaktan patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da metal bardak içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince olayın faillerine bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, yapılan aramalarda, Şeyh Şamil Mahallesi 527. Sokak'ta bulunan bir tandırın içerisinde poşete sarılmış 11 metal bardakta hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 6 havai fişek ile çok sayıda eldiven buldu.

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