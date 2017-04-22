Bu gece Miraç Kandili

Miraç ile geçmişte göklere uzanan yolculuğun bugün kendi semamıza, iç dünyamıza doğru devam ettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez kandil mesajında, “Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken tevhid, birlikve kardeşlik, için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için özgürlük, diriliş ve dayanışma şuuruna dönüşmelidir” dedi.