Bu gece Miraç Kandili
İslam alemi, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’nin ardından bu gece Miraç Kandili’ni kutluyor.
Miraç ile geçmişte göklere uzanan yolculuğun bugün kendi semamıza, iç dünyamıza doğru devam ettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez kandil mesajında, “Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken tevhid, birlikve kardeşlik, için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için özgürlük, diriliş ve dayanışma şuuruna dönüşmelidir” dedi.
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