Bu yıl kış zorlu geçecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi bol kar yağışlı bir kışın beklediğini açıkladı. Şen "Bu sene normal, beklenen bir kış mevsimi olacak gözüküyor. Bazı yıllardaki gibi ılık bir kış olmayacak. Sıcaklık normal değerlerde olacak. Türkiye kar yağışından nasibini alacak" dedi. Prof. Dr. Şen, bu yıl yaşanan sıcaklık rekorlarına dikkati çekerek, "Türkiye'de ciddi şekilde iklim değişikliği yaşanıyor. Artık yaz mevsimi uzadı.

SONBAHAR YENİ BAŞLIYOR

Eylül de bir yaz ayı oldu. Kış ve yaz arasındaki geçiş dönemi daraldı ve daralmaya devam edecek. Sıcak bir yazdan sonra eylül ve ekim de buna ayak uydurdu. İşte son dönemde yavaş yavaş serin hava kendini göstermeye başladı. Eylülde sonbaharı göremedik. Sonbahar yeni başlıyor. Bu ayın 15'inden sonra sonbaharı göreceğiz" şeklinde konuştu. Kasımın ikinci yarısından sonra kışın kendini hissettireceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Türkiye kar yağışından nasibini alacak. Ancak şöyle bir durum dikkati çekiyor; özellikle doğuda sıcaklıklar biraz yüksek görülüyor. Öyle çok dondurucu soğuklar olmayacak gibi duruyor. Ancak bu, kar yağışının fazla olması demektir çünkü kışın sıcaklık yüksek olursa daha çok yağar" dedi.

3-4 KEZ YOĞUN KAR YAĞABİLİR

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, en çok İstanbul'da kışın nasıl geçeceğinin merak edildiğini vurgulayarak, "Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da normal değerlerde bir kış bekliyoruz. Yani sıcaklık normal değerlerde ve kar yağışlı olacak. İstanbul'da 3-4 kere güzel kar yağışı olur. Şehir merkezinde ısıdan dolayı kar pek kalmıyor ancak kentin kuzeybatı bölgelerinde kış mevsimini tam olarak yaşayacağız" ifadelerini kullandı. (Sabah)