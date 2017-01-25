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BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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