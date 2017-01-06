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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30 ve 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) Saat 14.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırmıştı.

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