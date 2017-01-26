BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun, saat 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.
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