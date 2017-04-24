Bülent Turan: CHP, Danıştay’dan sonra artık UEFA’ya gidecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TGRT Haber’e çarpıcı açıklamalar yaptı. Yüzde 51’e yüzde 49’luk referandum sonuçlarına itiraz eden CHP’nin tavrı için de Bülent Turan, “CHP, mahkemeler, YSK, Danıştay, Sayıştay, AYM, AİHM’den sonra UEFA’ya gidecek” diyerek müstehzi bir ifade kullandı.

“CHP ANA MUHALEFET DEĞİL, BİR MARJİNAL PARTİDİR”

‘Siyaset iki şey için yapılır’ diyen AK Parti Grup Başkanvekili, sözünü şöyle açtı: “Biri millet için yapılır. Diğeri de dış tehditlerin yön vermesiyle; başka hesapların adamı olursunuz. Türkiye’de senaryo dışında iş yapanlar, halkıyla yürüyenler ‘evet’ demek için bir iddia ortaya koydu. Bununla ilgili bir sonuç alındı. Fakat halktan uzak olan CHP ise kendi karakteri gereği mahkemelerle, dış senaryolarla birlikte iş yapıyordu; son olarak bunu ortaya çıkardı. Özellikle 1 ay boyunca naif bir dil kullanarak, evetçileri de kazanma yoluna gittiler. Ancak asli karakteri son olarak vücuda geldiği gibidir. Mahkemeye, YSK’ya, Danıştay’a, Sayıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne gitti işte... CHP, ana muhalefet partisi değil de tıpkı bir marjinal parti gibi; sokağı da konuştu, Meclis’ten çekilmeyi de konuştu.”

“HALK CHP’YE EVET DERSE İYİ, AK PARTİ’YE DERSE KÖTÜ”

Turan, Demokrat Parti ile CHP arasındaki geçmiş seçimlerden örnek vererek, “1950’lerde de seçimi kaybeden CHP, bugün her ne diyorsa, neden şikayet ediyorsa; o gün de aynısını söylemiş. Demokrat Parti’nin kazandığı seçimde hile olduğunu, yanlış yapıldığını iddia ediyor ve mahkemeye gitmek ile tehdit ediyor. İsimleri değiştirip bugünleri koysanız, tablo aynısı… Yani geride kalmış 60 yılda CHP adına değişen hiçbir şey yok. Kaybettiği her seçime itiraz eden bir tarzı var. Halk, onlara ‘evet’ derse iyi, ancak AK Parti’ye ‘evet’ derse kötü” ifadelerini kullandı.

“CHP, DANIŞTAY’DAN SONRA ARTIK UEFA’YA GİDECEK”

CHP’nin referandumun yüzde 51’e yüzde 49 sonuçlanmasını hazmedemediğini savunan Bülent Turan, “CHP’de değerli hukukçular var; ama yaptıkları hukuki değil. Danıştay, Sayıştay, YSK, AYM gitmedikleri yer kalmadı. Danıştay da biterse, bu hızla UEFA’ya da gidecekler. Her çaldıkları kapıdan ret cevabı alıyorlar. Hukuksuz bir şey yok. Sokağa çıkmak, mahkeme mahkeme dolanmak CHP’nin genlerinde olabilir; ama Türkiye’de bunlar artık geride kalmıştır, seçimler bitmiştir. Demokratik rejimde CHP’nin dili kirli olsa da; ekonomik sıkıntılar var, siyasal problemler var, çevremizde krizler var; biz bunlar için enerji harcamak istiyoruz. Toplumun da bizden beklentileri bunlar” değerlendirmesinde bulundu.