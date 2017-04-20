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Burdur merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılseki köyünde uyuşturucu imal edilerek Burdur, Isparta ve Antalya'da piyasaya sürüleceği ihbarına ulaştı.

3 AY BOYUNCU TAKİP EDİLDİ

Operasyon kapsamında ekipler belirledikleri bölgeleri 3 ay boyunca takip etti. Oluşturulan 13 özel ekip ve 6 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlıların evleri, bahçeleri ve araçlarında arama yapıldı.

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ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 uyuşturucu hap, 204 kök Hint keneviri, 20 gram Hint keneviri tohumu, 22 cep telefonu, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği, 2 hassas terazi, 3 metal sikke, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 3 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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EV İÇİNDE ESRAR YETİŞTİRDİLER

Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir ev içinde esrar yetiştirmek için sistem oluşturulduğu tespit edildi.

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