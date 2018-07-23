Burdur'da 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi
Burdur'da, merkez üssü Yeşilova olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
- AA
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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