Bursa'da ayağı kırılan bir vatandaşın imdadına TSK yetişti Bursa/Uludağ’da yürüyüş yaparken ayağı kırılan bir vatandaşımız, yapılan yardım talebi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile 19 Ağustos 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tahliye edilmiştir.