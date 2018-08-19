Bursa'da ayağı kırılan bir vatandaşın imdadına TSK yetişti
Bursa/Uludağ’da yürüyüş yaparken ayağı kırılan bir vatandaşımız, yapılan yardım talebi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile 19 Ağustos 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tahliye edilmiştir.
Bursa/Uludağ’da yürüyüş yaparken ayağı kırılan bir vatandaşımız, yapılan yardım talebi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile 19 Ağustos 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tahliye edilmiştir.
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