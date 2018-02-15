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Bursa'da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, belediyeye ait toplu taşıma otobüsü ile pikap tipi kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nden Hasanağa TOKİ Konutlarına giden Seyithan Çınar idaresindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Yalçın'ın kullandığı 16 GJ 218 plakalı kamyonet, Hasanağa TOKİ Yolu'nda çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin ön kısmındaki yolcu koltuğunda oturan Ali Vurgun'un (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yalçın ve otobüste bulunan Ömer Sefa Temurçin (20) ise 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali Vurgun'un cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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