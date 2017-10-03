Bursa'da denetimlerde 8 kişiye gözaltı
Bursa’da 20 noktaya eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, Çevik Kuvvet'ten 150 polisin katılımı ile önceden belirlenen 20 noktada gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, umuma açık yerler, internet kafeler ve araçlar denetlendi. Operasyonda 8 kişi, ‘terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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