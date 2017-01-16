Bursa'da doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı

Olay, Cerrah Mahallesi Yeni Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde dağıtım bağlantısı yapılmış, ancak iç bağlantısı yapılmamış tek katlı evin dış duvarına monte edilen doğalgaz kutusunda sızıntı meydana geldi. Ev hanımı 37 yaşındaki Fatma Pala, oğlu 20 yaşındaki Ahmet Pala’nın uyuduğu odadaki sobayı yakmak için kovayı odunla doldurdu. Pala'nın odunları tutuşturmak için kağıdı çakmakla yaktığı esnada patlama meydana geldi. Patlama ile beraber evin duvarı yıkılırken, odadaki eşyalar yanmaya başladı. Fatma Pala’nın yüzü ve saçları yanarken, kanepe üzerinde uyumakta olan oğlu Ahmet Pala, üzerindeki battaniye ile birlikte alev aldı. Anne ve oğlu birbirini söndürdükten sonra odadaki yangına da müdahale etti.

Yüz ve çeşitli yerlerinden feci şekilde yaralanan anne ve oğlunun imdadına baba Mehmet Pala yetişti. Haber verilmesi üzerine eve gelen Mehmet Pala, eşi ile oğlunu o halde görünce şok geçirdi. Mehmet Pala, oğlu ve eşini aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çeşitli yerlerinde birinci derece yanık oluşan 20 yaşındaki gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, annenin sağlık durumunun ise iyiye gittiği bildirildi. Durumu kritik olan genç, Darıca Farabi Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Doğalgaz bağlanmamış

Mehmet Pala, “Ben o sırada evden uzaktaydım. Eşim beni telefonla arayıp ‘Çabuk gel, yanıyoruz’ dedi. Koşarak eve geldim. Eşim ve çocuğum yanmıştı. Eşim daha sobayı yakmadan evdeki gazdan dolayı patlama olmuş. Eve doğalgaz bağlı değil, ama doğalgaz panosu evin duvarına bağlı. Evin duvarı yıkıldı, odadaki kanepeler yandı. Bu duvarı başka türlü yıkamazsın, patlama olmuş. Şikayetçiyim” dedi.