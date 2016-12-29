Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da eğitime kar engeli

Bursa'da yoğun kar yağışının etkili olmasından dolayı Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

  • BURSA (İHA)
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

  Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklar tarafından alınan kararlarla 29 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Cuma günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA