Bursa'da hareket halindeki minibüs yandı

Bursa´dan İnegöl´e giden Hikmet Çelik yönetimindeki 11 AS 716 plakalı minibüs, Ümitalan Mevkii'ne geldiğinde motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracın alev aldığını gören sürücü, minibüsü yol kenarına park ederek İnegöl itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Aracının yandığı için üzüldüğünü, yaşadığı için sevindiğini belirten Hikmet Çelik, "Minibüsümü rutin bakımını yaptırdım. ilçeye dönerken böyle bir olay oldu" dedi. Kullanılamaz hale gelen minübüsteki yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.