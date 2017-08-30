Bursa'da inşaatın bahçesinde ceset bulundu
Bursa'da sabahın erken saatlerinde inşaat bahçesinde bir erkek cesedi bulundu.
- İHA
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde 6 katlı bir inşaatta meydana geldi.Sabah erken saatlerde inşaata gelen işçiler, yerde yatan bir şahıs gördü. Olay yerine ambulans ve polis çağrılırken 25-30 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede şahsın üzerinden kimliğe ulaşılamadı.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından gencin cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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