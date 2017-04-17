Bursa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'da 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan Yılmaz Kuda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan Yılmaz Kuda adlı işçi, 4 Nisan’da, dengesini yitirince 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Yılmaz Kuda, inşaattaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yılmaz Kuda, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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