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Bursa’da küçük kıza cinsel tacize 12 tutuklama

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 12 kişi tutuklandı.

  • İHA
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İddiaya göre, ortaokul öğrencisi olan 12 yaşındaki Z.B. cinsel istismara uğradı. Yaşadıklarını korkudan kimseye anlatamayan Z.B, bir süre sonra başına gelenleri komşusuna anlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Yenişehir merkez ve bazı köylerde yapılan operasyonlarda 13 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 12’si tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü, Z.B’nin ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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