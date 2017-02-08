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Tacizcinin genç kadına saldırısı kamerada

Bursa’da evine giden genç kızı taciz etmeye çalışan şüpheli, başarılı olamayınca darp etti. Şüphelinin peşine takılması, itişmeleri, genç kızın yere düşmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, pazar gecesi 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timurtaşpaşa otobüs duraklarında inip evine giden S.H.’nin (35) peşine bir kişi takıldı. Bir süre S.H.’yi takip eden şüpheli, ardından cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine bu sefer şüpheli S.H.’yi darp ederek uzaklaştı. S.H.’nin polise haber vermesi üzerine, güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.U. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bir çok suçtan kaydı bulunan H.U., Çekirge semtinde gözaltına alındı.  

 

 

 

Taciz dehşeti kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız yürüdüğü sırada H.U. peşine takılıyor. Ardından ikili arasında bir süre itişme oluyor. Daha sonra genç kızın yere düştüğü ve H.U.’nun kaçtığı görülüyor.

H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelinin bir yakını ise, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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