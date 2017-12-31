Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hatice Türkmen idaresindeki 34 UP 8721 plakalı otomobil, Gemlik-Armutlu Karayolu Şükrü Şenol İlköğretim Okulu mevkisinde, Gürkan Çam yönetimindeki 05 FP 943 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Türkmen ve Çam ile otomobillerdekilerden Fahri Türkmen, Esra Kazaç ve Fatma Söylemez yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.