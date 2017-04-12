Bursa’daki terör operasyonunda 10 tutuklama
Bursa’da helikopter destekli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 10’u tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 20 şahısa helikopter destekli operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartlıyla olmak üzere 10 kişi serbest bırakıldı.
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