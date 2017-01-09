Buz gibi havada havuza girdiler
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, 3 arkadaş buz gibi havada havuza girdi. 3 kafadarın havuza girmesiyle çıkması bir oldu.
- İHA
Beylikdüzü'nde bir sitede yaşayan üç arkadaş yoğun kar yağışı altında havuza girdi. Hava durumu -2'yi gösterirken 3 arkadaş üzerlerini çıkartarak havuza koştu. Buz gibi suya giren 3 kafadarın havuza girmesiyle çıkması bir oldu. Soğuk havada havuza giren arkadaşları gören vatandaşlar ise şoke oldu. 3 arkadaşın soğuk hava nedeniyle dışarıda duramadıkları ve koşarak siteye girdikleri görüldü.
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