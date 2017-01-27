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'Bylock' kullanan 11 polis tutuklandı

Muğla'da yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 28 polisten 11'i tutuklandı

  • DHA
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Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 28 polisten 11'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, geçen 20 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep ve Eskişehir de operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 6 eski emniyet müdürü, 2 eski emniyet amiri, 1 eski baş komiser, 3 eski komiser, 9 eski ve halen komiser yardımcısı ile 7 eski ve halen görevde bulunan polis memuru olmak üzere toplam 28'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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