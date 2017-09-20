ByLock kullanan sanıklar hakkında tutuklama kararı

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 71 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tek soruşturma dosyasında görülen duruşmada, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu 4 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Tanık olarak dinlenen E.G, yapıya müzahir bir yurtta danışman olarak çalıştığını söyledi.

Sohbet bitiminde para toplandı

Belli günlerde yurtta dini sohbetlerin düzenlendiğini anlatan E.G, huzurda bulunan bazı sanıkların yurda gelip gittiğini belirtti.

Tanıklardan B.A. ise bir dönem dini içerikli sohbet toplantılarına katıldığı ve sohbet bitiminde para toplandığını dile getirdi.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından sanıklar, haklarındaki iddialar ve suçlamalara ilişkin savunma yaptı.

Tutuksuz 4 sanık hakkında ByLock tespiti

Mahkeme Başkanı, tutuksuz yargılanan sanıklar S.İ, Z.K, F.İ. ve O.F.Ş'nin ByLock kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine salonda bulunan F.İ. ile O.F.Ş, haklarındaki tespitin doğru olmadığını savundu. Sanıklar S.İ. ve Z.K, mazeret raporu sunarak duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ö'nün, tutuklulukta geçirdiği süre, kaçma şüphesinin olmaması ve ByLock kullanmadığı yönündeki tespit nedeniyle yurt dışı yasağı konarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, ByLock kullandığı belirlenen tutuksuz sanık S.İ, Z.K, F.İ. ile O.F.Ş'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.