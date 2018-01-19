Adana'daki FETÖ/PDY davasında ByLock kullanıcısı eski savcıya hapis
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski savcıya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- AA
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski savcı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski savcı Hasan Ali Teke ile avukatı katıldı.
Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt üyelerinin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.
Teke ise 18 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkemeye vererek örgütle ilgisinin olmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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