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'ByLock' soruşturmasında 3 öğretmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Giresun’da ByLock kullandığı tespit edilen ve adliyeye sevk edilen 5 öğretmenden 3’ü tutuklandı.

  • İHA
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Giresun’da başlatılan operasyonlar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Giresun’daki okullarda görevli milli eğitim öğretmenlerinden ByLock kullandığı tespit edilen 5 öğretmen bugün Giresun Adliyesine sevk edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren adliyede ifade veren öğretmenlerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 2 öğretmen hakkında da adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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