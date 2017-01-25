'ByLock'çu 19 askere 15 yýla kadar hapis istemi
'ByLock' kullandýklarý gerekçesiyle tutuklanan, 19 asker hakkýnda 15'er yýla kadar hapis cezasý istendi.
Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe giriþimine fiili olarak katýlmayan örgüt mensuplarýna yönelik soruþturmalar devam ediyor.
NE TÜR FALÝYETLERDE BULUNDUKLARI ANLATILDI
Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcýsý Gökalp Kökçü tarafýndan, Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) þifreli haberleþme programý "ByLock"u kullandýðý gerekçesiyle aralarýnda subaylarýn da bulunduðu 19 þüpheli asker hakkýnda iddianame hazýrlandý. FETÖ'nün yapýlanmasýyla örgütün eylemlerine yer verilen iddianamede, örgütün TSK içerisinde nasýl yapýlandýðý ve ne tür faaliyetler yürüttüðü anlatýldý.
19 ASKERE 15 YILA KADAR HAPÝS ÝSTEMÝ
Örgütün haberleþme amacýyla sadece kendi üyelerinin kullandýðý belirlenen "ByLock" programýna iliþkin bilgilerin yer aldýðý iddianamede, 15 Temmuz darbe teþebbüsüne katýlmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldýðý ve bunlara yönelik soruþturmalarýn sürdüðü vurgulandý.
Ýddianamede, 19 tutuklu FETÖ þüphelisi askerin, "silahlý terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yýldan 15'er yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý talep edildi.
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