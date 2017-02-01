"ByLock"çu 4 asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 muvazzaf asker ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

MİT tarafından güncellenen listeyle tespit yapıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Yalçın Bozkurt, Nurullah Kıdı, Hacı Darıcı ve Abdüssamet Küçük tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, örgüt içinde yer alan TSK mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca 3 Kasım 2016'da, ''ByLock'' kullanıcısı olduğu belirlenen askeri personel hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anımsatıldı.

Yazıda, örgüte ilişkin MİT tarafından yeniden yaptığı düzenlemeye istinaden güncelenen listeyle ''birinci derece yakınlarının adına alınmış ve tespiti yapılmış telefon numaralarında'' terör örgütünün mensupları arasında gizli haberleşmeyi sağlayan kripto ''ByLock'' uygulamasını kullanan, terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapılanan örgüt mensubu şüphelilerin tespit edildiği vurgulandı.