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ByLock'cu askerlere ikinci operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli çeşitli rütbelerdeki 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • İSTANBUL (AA)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve ByLock kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada, ikinci operasyon bu sabah saatlerinde başladı.

Savcılık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaşı, 4 binbaşı, 6 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 15 astsubay olmak üzere 45 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine, yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen askerlerden İstanbul'da 5, Hatay ile Kocaeli'nde de birer kişi olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

Bu arada, savcılığın talebi üzerine hakimlikçe şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Bu askerlerden 44'ünün muvazzaf olduğu, bir astsubayın ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

- İlk operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı konuya ilişkin düzenlenen ilk operasyonda çeşitli rütbelerde aralarında subayların da bulunduğu 530 asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 320'si yakalanmıştı.

Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan Kocaeli'de 1, Çorum'da 1, Erzurum'da 3, Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 7, İzmir'de ise 15 şüphelinin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edilmişti. Ayrıca 4 şüphelinin de yurt dışında bulunduğu belirlenmişti. Ekiplerin diğer 176 şüpheli askeri arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, gözaltına alınan ByLock kullanıcısı şüpheli askerlerden bazılarında 1 dolar bulunduğu da kaydedilmişti.

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