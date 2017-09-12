ByLockcu Süleyman Gürbüz'ün bağlantıları deşifre oldu

MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ imamlarından ‘Cemal’ kod isimli Süleyman Gürbüz’ün bağlantıları deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında ‘Semih’ kod Mehmet Cevher Koyuncu’nun da bulundupu 4 imamla birlikte tutuklanan Gürbüz’ün ifadesi ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklu danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ’nün siyaset ve medya imamı Ahmet Hamdi Parlak’ın yer aldığı 3 kişilik özel grubunda yer alan Gürbüz, ifadesinde herşeyi tüm FETÖ’cüler gibi herşeyi inkar etti.

11 ŞÜPHELİYİ DE ARAMIŞ

Gürbüz, ByLock kullanmadığını, tırlarının durdurulmasında ise herhangi bir dahili olmadığını öne sürdü. Ancak yapılan tespitlerde operasyonel hattı ile tırları durduran binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de aralarında 11 şüpheli ile 3 bin 607 kez telefonla görüştüğü tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen soruşturmada Gürbüz’ün MİT tırlarının durdurulmasında aktif rol oynayan Jandarma Binbaşılar Metin Küçük, Arif Danacı, Jandarma Yüzbaşılar Celil Yüzyil, Murat Bozkır, Jandarma Üsteğmenler Kadir Acar, Reşat Durak, Feyzullah Güven, Muhammed Mert ve Yunus Yıldız’dan sorumlu olduğu belirlendi.

GİZLİ HATTAN KONUŞMUŞLAR

Gürbüz’ün bu isimlerle gizli hattı vasıtasıyla görüştüğü belirlendi. Bu tespit Gürbüz’ün kendine ait iki hattı ve gizli hattının sürekli aynı yerlerden baz vermesiyle elde edildi. Gürbüz bu isimlerden sadece Reşat Durak’ı tanıdığını onun da hemşerisi olduğunu iddia etti. tırların durdurulmasından önce 20- 22 Eylül 2013 tarihleri arasında Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde aralarında dönemin Adana ve Hatay Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü personelleri ve sorumlu imamlarının da olduğu 13 isim bir örgüt toplantısı gerçekleştirildi.

SAVUNMAYA BAK!

Bu toplantıda tırların durdurulması esnasında örgütten gelen talimatlar imamlar vasıtasıyla Jandarma personellerine bildirildi. Toplantıya katılan isimlerden bir tanesi de Gürbüz’dü. Gürbüz’e bu toplantıya neden katıldığı ve bu toplantıda ne tür kararlar alındığı sorusu yöneltildi. Gürbüz ise ‘Turizm amaçlı gittim. Otelde bulunmamı organize eden birileri yoktur. Herhangi bir toplantıya katılmadım’ cevabını verdi.

DALGA GEÇTİ

Kendisine ait sahte nüfus cüzdanı ile yakalanan Gürbüz, emniyette kendisine sorulan sorulara alay eder bir şekilde cevap verdi. Gürbüz, “15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya karşılık “Medyadan duyduğuma göre FETÖ yapmış” dedi. Sahte nüfus cüzdanı için “Aranmam olduğundan dolayı yakalanmamak için sahte kimlik kullandım” şeklinde cevap verdi. Beraber aynı evde yakalandığı Mehmet Cevher Koyuncu ile ilgili ise “7-8 yıl önce tanıştım. Aynı olaydan kendisinin de arandığını duydum. Görüştük ve aynı evde kaldık” dedi.