Bylock’taki 1 milyon mesajda ikinci şifre

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tüm Türkiye’de başlayan ByLock operasyonları tüm hızıyla sürerken, mesaj içeriklerinin de çözümü devam ediyor. MİT’in ortaya çıkardığı ByLock’u kullanan 102 bin kişilik listelerin gönderildiği savcılıklar, çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan örgüt üyelerine yönelik soruşturmaları derinleştiriyor.

İÇERİKLER TESPİT EDİLEMEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, söz konusu soruşturmaların yanı sıra FETÖ soruşturmaları için en önemli delillerden biri sayılan ByLock ile ilgili ayrı bir soruşturma da başlattı. Soruşturma dosyasına bugüne kadar deşifre edilen 18 milyon mesaj içeriği konuldu. MİT ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada, konuşma içerikleri tespit edilemeyen mesajlarla ilgili de önemli bir ayrıntıya ulaşıldı.

TALİMATLARI KRİPTOLAMIŞLAR

ByLock’tan yapılan 1 milyonu aşkın mesajın henüz çözülemediği tespit edildi. Örgütün, kritik talimatları içeren mesajları program içerisinde kriptoladığı belirlendi. Söz konusu mesajların da örgütün üst düzey yöneticileri tarafından paylaşıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

MESAJLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, 1 milyonu aşkın mesajın da çözümlenebilmesi için özel bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi. Mesajların çözümlenmesi durumunda, örgütün kritik talimatları da deşifre edilecek. (Yeni Şafak)