Çaldıkları elbiselerle kıyafet dükkanı açtılar

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde bulunan dernek, iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kendilerine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, 10 farklı adresten 50 bin lira değerinde çamaşır makinesi, bilgisayar, televizyon, elektrikli bisiklet gibi çeşitli malzemeler çalan 4 hırsızı, yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler İ. P., R.D.A. , A.P. ve H.C., Hırsızlık Şube’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin şubeden çıkarıldığı sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere saçlarını düzelterek "İyi çıkıyor muyum" demesi dikkat çekti. Hırsızlık şüphelilerinin bir dernekten çaldıkları kıyafetleri satmak için kıyafet dükkanı açtıkları öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisi mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.