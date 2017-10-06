Çaldıkları ineği otomobilin arka koltuğuna sığdırdılar

Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 3 Ekim'de Elmalı- Finike karayolunda gece saatlerinde yapılan yol ve asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı araç, uzun kovalamacanın ardından kaldırıma çarpıp kaza yaptı. Araçtaki 3 erkek farklı yönlere kaçtı. Şüphelilerden S.Ç. yakalanırken, diğer 2'si izini kaybettirdi. Otomobili inceleyen polis, arka koltukları sökülmüş araçta inek olduğunu fark etti. Araçtan güçlükle çıkarılan inek sahibine teslim edilirken, yakalanan S.Ç.'nin ifadesi ve yapılan araştırmalarda, diğer şüphelilerin B.T. ve İ.P. olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, B.T. ve İ.P.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.