Çalışkan’dan Milli vuruş

İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde o geceyle ilgili yaşadıklarını anlatan bir kitap yazdı. ‘15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş’ isimli kitap 222 sayfadan oluşuyor. Kitapta Çalışkan´ın 15 Temmuz gecesi eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü´ndeki olaylara müdahale etme anına ilişkin çeşitli fotoğraflar da yer aldı.



3 ANA PARÇAYA AYIRDI



Çalışkan, kitabında 15 Temmuz sürecini 3 ana parçaya ayırarak okuyuculara aktarıyor. Kitabın birinci kısmında ´15 Temmuz FETÖ darbe girişimine doğru´ ara başlığıyla 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki yakın tarih ele alınıyor. İkinci bölümünde ise, ‘Kıyam(et) gecesi 15 Temmuz´ ara başlığıyla İstanbul´da 15 Temmuz gecesinin nasıl geçtiği ve polis telsizlerine yansıyan konuşmaların metinler haline getirilmiş parçaları bulunuyor. Kitabın üçüncü bölümünde ‘15 Temmuz sonrası´ arabaşlığıyla darbe girişiminin ardından yaşananlar anlatılıyor. Kitap karanlık geceye ışık tutuyor.