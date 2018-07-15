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Çalışkan’dan Milli vuruş

İstanbul’un stratejik noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü işgal eden hainlere bizzat müdahale eden Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, o geceyi kendi kaleminden anlattı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde o geceyle ilgili yaşadıklarını anlatan bir kitap yazdı. ‘15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş’ isimli kitap 222 sayfadan oluşuyor. Kitapta Çalışkan´ın 15 Temmuz gecesi eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü´ndeki olaylara müdahale etme anına ilişkin çeşitli fotoğraflar da yer aldı. 

3 ANA PARÇAYA AYIRDI

Çalışkan, kitabında 15 Temmuz sürecini 3 ana parçaya ayırarak okuyuculara aktarıyor.  Kitabın birinci kısmında ´15 Temmuz FETÖ darbe girişimine doğru´ ara başlığıyla 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki yakın tarih ele alınıyor. İkinci bölümünde ise, ‘Kıyam(et) gecesi 15 Temmuz´ ara başlığıyla İstanbul´da 15 Temmuz gecesinin nasıl geçtiği ve polis telsizlerine yansıyan konuşmaların metinler haline getirilmiş parçaları bulunuyor. Kitabın üçüncü bölümünde  ‘15 Temmuz sonrası´ arabaşlığıyla darbe girişiminin ardından yaşananlar anlatılıyor. Kitap karanlık geceye ışık tutuyor. 

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