Çalışma Bakanlığı Tüpraş'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı
Çalışma Bakanlığı İzmir'de bulunan Tüpraş rafinerisinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Çalışma Bakanlığı İzmir'de bulunan Tüpraş rafinerisinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayrıntılar birazdan...
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