Çalışma Bakanlığı Tüpraş'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı Çalışma Bakanlığı İzmir'de bulunan Tüpraş rafinerisinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma başlattı.