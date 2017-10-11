Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çalışma Bakanlığı Tüpraş'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı

Çalışma Bakanlığı İzmir'de bulunan Tüpraş rafinerisinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çalışma Bakanlığı İzmir'de bulunan Tüpraş rafinerisinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Ayrıntılar birazdan...

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan'dan Sırbistan'da Kur'an tilaveti

Erdoğan'dan Sırbistan'da Kur'an tilaveti

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA