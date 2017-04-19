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Çalıştığı fabrikanın çatısında intihar etmek istedi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir işçi, çalıştığı fabrikanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede ikna edilen işçiyi çatıdan indirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Mudurnu deresi kenarında bulunan bir fabrikada çalışan 43 yaşındaki M.O., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çalıştığı fabrikanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören diğer çalışanlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, fabrika çatısına çıkarak işçiyi ikna etmek istedi. Kısa sürede ikna edilen işçi aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
 

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