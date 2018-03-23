FETÖ'nün Cami-Cemevi Projesi kapsamında inşa ettiği bina sağlık merkezine dönüşecek

FETÖ kuruluşu olan bir vakıf tarafından 2013 yılında Mamak'ta hayata geçirilmek istenen Cami-Cemevi Projesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli bir talimat geldi. Mimari projeye aykırı yapılaşmalar nedeniyle mühürlenen ve 5 yıldır atıl durumda olan proje için imza toplayan vatandaşlar binanın Tuzluçayır, Kartaltepe ve Çağlayan mahallelerine hizmet edecek sağlık merkezine dönüştürülmesini istemişti. Bu talebin ardından AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Vatandaşın da beklentilerini dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin sağlık merkezine dönüştürülmesi için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ile Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'la makamında görüşerek sağlık merkezi hakkında görüştü.

VATANDAŞIN İSTEDİĞİ OLDU

Cami-Cemevi Projesi'nin sağlık merkezine dönüşecek olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, Ankara Valimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkımızın beklentisi de bu yöndeydi. İnşallah ilçemiz için hayırlı olur. Projenin hayata geçmesi için yetkili kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Mamak halkı için şimdiden hayırlı olsun " ifadelerini kullandı.

(Sabah)