Çamlıca tepesi beyaza büründü

Bilim insanlarını heyecanlandıran kanser ilacı

Dünyada her yıl lösemi teşhisi konulan binlerce insan var. Ancak diğer kanser türlerine nazaran bu tür için gelişmiş tedavi yöntemleri mevcut değil. Ancak Venetoclax isimli yeni geliştirilen ilaç bu konuya el koyacak gibi duruyor.