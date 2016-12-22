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Can Dündar hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý

Kapatýlan 'Özgür Gündem' gazetesiyle ilgili davanýn sanýðý Can Dündar hakkýnda 'yakalama kararý' çýkarýldý.

  • DHA
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Ýstanbul 22. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmaya, halen yurtdýþýnda bulunan sanýk Can Dündar katýlmadý. Dündar'ý avukatý Abbas Yalçýn temsil etti. Mahkeme Baþkaný Fikret Demir, sanýk Can Dündar için çýkartýlan davetiyenin, eþi Dilek Dündar'a teblið edildiðini belirtti. Yurtdýþýna çýkýþ kayýtlarýyla ilgili olarak emniyete yazýlan yazýya cevap geldiðini söyleyen Baþkan Fikret Demir, Can Dündar'ýn 7 Temmuz 2016'da Sabiha Gökçen Havaalaný'ndan çýkýþ yaptýðýný ve dönmediðinin anlaþýldýðýný da tutanaða geçirdi. Bunun üzerine söz alan Dündar'ýn avukatý Abbas Yalçýn," Müvekkilimin yurtdýþý adresini celse arasýnda bildireceðim. Bu þekilde savunmasýný alabilirsiniz" dedi.
 
KAÇTIÐI ANLAÞILDIÐINDAN...
 
Mahkeme heyeti, Can Dündar hakkýnda Ýstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açýlan bir davada ve Ankara ile Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý'nda yürütülen soruþturma evraklarýndan verilmiþ yakalama kararý bulunduðunu, sanýðýn Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi'nden hapis cezasý almasýndan sonra yurtdýþýna gitmesi ve yakýn zamanda dönmeyeceðine dair basýna yansýyan beyanlarý nedeniyle kaçtýðý anlaþýldýðýndan hakkýnda savunmasýnýn alýnmasý amacýyla yakalama kararý çýkarýlmasýna karar verdi. Duruþma, ertelendi.
 
3 YILA KADAR HAPSÝ ÝSTENÝYOR
 
Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðý'nca hazýrlanan iddianamede, kapatýlan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayýn yönetmenliðini yaptýðý gerekçesiyle Can Dündar'ýn "Terör örgütlerinin yayýnlarýný basmak veya yayýnlamak" suçundan 1 yýldan 3 yýla kadar hapsi isteniyor.
 

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