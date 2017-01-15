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Çanakkale’de 4,7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • İHA
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Kandilli rasathanesi verilerine göre saat 01.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi.

Aynı bölgede, son bir kaç saat içerisinde büyüklükleri 2.0 ile 2.6 arasında değişen 20 deprem kaydedilmişti.

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