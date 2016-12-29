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Çanakkale’de eğitime kar engeli

Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildi.

  • ÇANAKKALE (İHA)
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  Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle , 29/12/2016 perşembe günü tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir” denildi. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Perşembe günü tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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