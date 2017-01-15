Çanakkale'de ikinci deprem
Çanakkale'de, 01.38'deki 4,6 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
- ÇANAKKALE (AA)
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Öte yandan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 07.03'teki depreme kadar ilçede 1,0 ile 2,8 büyüklükleri arasında toplamda 26 sarsıntı kayıtlara geçti.
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