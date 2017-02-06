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Çanakkale'deki deprem 5 köyde hasara neden oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Yukarıköy'de çok sayıda ev yıkıldı. 5 köyde hasara neden olan depremde 4 kişi yaralandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar yakınlarında saat 06.51'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem bazı köylerde hasara neden oldu. Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar oluştu. En fazla hasarın meydana geldiği Yuları köyde çok sayıda taş ev yıkıldı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede yaptığı incelemenin ardından "Çok sayıda evde hasar var. Çok şükür can kaybı yok. Bölgede depremler uzun süredir devam ediyordu. Diğer köylerimizde hasar yok ama 5 köyümüzde evlerde hasar var. Bazı hayvan damları da yıkıldı" dedi.
 
 
 
AFAD ve itfaiye ekipleri köyde çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da yıkılan evlerden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Deprem anında büyük korku yaşadığını belirten bir vatandaş, "Çok korktuk. Evlerde çok hasar var. Sabah çocukları okula göndermek için kalkmıştım. O sırada deprem oldu. Çok korktum hala korkuyorum" dedi.
 

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