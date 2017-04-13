Çanakkale'deki FETÖ operasyonunda 6 kişiye gözaltı

Erdoğan'dan 'eyalet sistemi' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Değişiklik yapılan konu, yeni yönetim sisteminin gelmesidir." dedi.