Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kendisini eleştiren komisyon üyelerinin mikrofonlarını kapattı
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın akılalmaz çıkışı halktan çok sert tepki aldı. Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına, geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde kamuoyuna yansıyan geçersiz ve imzasız oy kullanılması görüntüleri damgasını vurdu. Ülgür Gökhan'a 'işte CHP'li Belediye Başkanı'nın yönetim şekli bir CHPliden de ancak bu beklenirdi' şeklinde eleştiriler yöneltildi.
Çanakkale Belediye Meclisi olağan toplantısında, kamuoyuna yansıyan İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde geçersiz ve imzasız oy kullanılması görüntüleri Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av.Tülay Ömercioğlu'nu karşı karşıya getirdi.
Konuyu meclise taşıyan Ömercioğlu'na karşı CHP'li Başkan Gökhan mantık ve izan dışı tepki gösterip mikrofonunu kapatması sonrası meclis üyeleri toplantıyı terk etti.
HAKARETE UĞRAYAN ÖMERCİOĞLU: HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ
CHP'li başkan tarafından hakarete uğrayan AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu 24 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Hakaretleri kendi yapısal özelliğini ortaya koyuyor, hakkımızı arayacağız." dedi.
Ülgür Gökhan'a sosyal medyadan tepki yağdı:
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