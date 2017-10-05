Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kendisini eleştiren komisyon üyelerinin mikrofonlarını kapattı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın akılalmaz çıkışı halktan çok sert tepki aldı. Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına, geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde kamuoyuna yansıyan geçersiz ve imzasız oy kullanılması görüntüleri damgasını vurdu. Ülgür Gökhan'a 'işte CHP'li Belediye Başkanı'nın yönetim şekli bir CHPliden de ancak bu beklenirdi' şeklinde eleştiriler yöneltildi.